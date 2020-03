Flumeri, 8 marzo 2020 festa delle donne, il convegno previsto rinviato.

Il convegno previsto l’8 marzo, per festeggiare la “Giornata Internazionale delle Donne” è stato rinviato a data da destinarsi, a seguito del Decreto COVID – 19 del 4 marzo u.s. e dalle disposizioni emanate da Angelo Lanza , Sindaco di Flumeri, che ha contattato immediatamente gli organizzatori del convegno, Bagliori di Luce, RGPT Protezione Civile e Protezione Civile Flumerese impegno e solidarietà.

Antonietta Raduazzo, Presidente dell’ Associazione Bagliori di Luce ha rilasciato la seguente dichiarazione: ” a nome anche delle altre Associazioni promotrici del convegno per festeggiare l’8 marzo, Giornata Internazionale delle Donne, ci siamo adeguati alle direttive della circolare ministeriale emanata dal Presidente del Consiglio dei Ministri, e abbiamo rinviato il convegno a data da destinarsi. Non si poteva fare altrimenti, l’abbiamo fatto con senso di responsabilità, davanti a questa epidemia che, sta investendo tutta l’Italia, e che si è affacciata anche in Irpinia . E’ la prima volta dopo tanti anni, che a Flumeri non si festeggerà la festa delle Donne, la prima fu nel lontano 1987, e colgo l’ occasione di formulare a tutte le Donne i migliori auguri e di festeggiarla comunque in ambito familiare per quanto è possibile. Non demordiamo, ci rifaremo quanto prima, dopo che, questa epidemia sarà sicuramente debellata dalla medicina. Perchè, anche nella nostra provincia di Avellino i medici sono all’avanguardia, per quanto riguarda la professionalità. E, come ha detto la Direttrice dell’ASL di Avellino la Dott.ssa Maria Morgante , sarò intransigente, ma occorre la collaborazione di tutti, medici e cittadini.

E, tutti i cittadini dell’Irpinia, glie ne saranno molto grati, per la sua autorevolezza professionale..

Carmine Martino

adsense – Responsive – Post Articolo