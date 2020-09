Flumeri, convegno all’insegna del volontariato e impresa.

Oggi 30 settembre, presso la sede della Protezione Civile Flumerese , in via Aldo Moro , si è svolto un convegno organizzato dal CESVO <LAB> – CSV Irpinia Sannio, sul tema ” Volontariato & Impresa “.

Hanno preso parte al convegno, la Dott:ssa Maria Cristina Aceto (Direttore del CSV Irpinia Sannio) , la Dott.ssa Maura Cappuccio , ( responsabile dipartimento CSV Irpinia Sannio di Ariano Irpino/ S. Angelo dei Lombardi ), Antonietta Raduazzo, Maria Grazia Guerriero, Francesco Monaco e Bartolomeo Torre ( Associazione. Bagliori di Luce ODV ), Francesco Giacobbe ( Associazione Impegno e Solidarietà ), Giuseppe Rinaldi ( Associazione RGPT Carabinieri C.DO ) e i fratelli Garofano dell’impresa General Services.

Dopo un breve saluto di Giacobbe , hanno preso la parola i rappresentanti delle Associazioni presenti esponendo i loro punti di vista e problematiche.

I lavori sono stati chiusi da Maria Cristina Aceto, che ha posto in evidenza il contributo e il ruolo che da il volontariato nel contesto sociale. ” Le Associazioni aderenti al CSV , svolgono sul territorio un’azione capillare di sostegno e di interventi , che sono apparsi più evidenti nel periodo di lockdown. Abbiamo organizzato questo convegno, non solo per ringraziare le associazioni in generale, ma, anche i volontari impegnati in questa attività e le imprese che hanno continuato il loro impegno produttivo. Noi come centro servizi, CSV Irpinia Sannio, abbiamo sempre fornito consulenza e supporto a tutte le associazioni, che ne hanno fatto richiesta, e continueremo a farlo. Oggi consegniamo il < Premio Volontariato & Impresa >, alle Associazioni : Impegno e Solidarietà, Bagliori Di Luce ODV, RGPT Carabinieri C.DO e all’azienda General Services di Trevico, per il loro impegno profuso all’interno del proprio territorio di appartenenza “.

Hanno presenziato al convegno, anche i giovani del servizio civile di Flumeri e Castel Baronia, nonchè rappresentanti dell’ Associazione Protezione Civile di Benevento.

Al termine del convegno, è stato offerto un piccolo buffet a tutti gli intervenuti.

Carmine Martino

adsense – Responsive – Post Articolo