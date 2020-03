Oggi, 25 marzo, è dalla mattinata che si vedevano dalle finestre, essendo chiusi in casa, fiocchi di neve che volteggiavano in aria, alternandosi a continui spiragli di sole. Ora invece la neve comincia a cadere e a posarsi sugli alberi in fiore. Uno spettacolo, che in questo bizzarro mese di marzo che tanti guai sta portando all’ Italia intera, fa dimenticare per un attimo il coronavirus.

Carmine Martino

