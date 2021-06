Flumeri, ieri 25 giugno numerosi i vaccinanti al centro COVID- 19 provenienti soprattutto dai paesi vicini.

Nonostante il caldo torrido di questi giorni oltre i 30°, ieri 25 giugno , numerose sono state le persone che si sono presentate al Centro Covid – 19 di Flumeri per vaccinarsi , sin dalle prime ore del mattino. Esse provenienti, sia da Flumeri che da Villanova del Battista, Zungoli, Baronia e Grottaminarda.

Però, nonostante che la ASL Avellino / Ariano avesse informato le persone a mezzo WhatsApp il giorno prima, chiarendo la data e l’ora della vaccinazione , molti si sono presentati prima dell’orario a loro assegnato, causando malumore in chi aveva la precedenza come orario, e, ingombro per gli operatori al tavolo della registrazione.

Altri commenti e malumori si sono registrati all’esterno tra i presenti, perchè adiacente alla struttura COVID è stato installato un solo Gazebo per proteggersi dal sole, peraltro sprovvisto di sedie , per far sedere le persone anziane e disabili.

Tutto impeccabile invece, all’interno del Centro COVID-19 , sia l’ operato dei due Dottori, che degli addetti al servizio RGPT Protezione Civile, Protezione Civile flumerese, e la bravissima infermiera che saltava ” jumping nurse ” dal box 1 e box 2 per le iniezioni.

Al termine per ogni persona, che aveva completato il percorso di vaccinazione , sono state consegnate le ” smart card ” istituite dalla Regione Campania , per la piena mobilità dei cittadini vaccinati.

In riferimento al Gazebo installato, vista la calura che investe la Campania, sarebbe opportuno da parte dell’ Amministrazione Comunale di Flumeri, provvederne altri nella parte antistante la struttura COVID. Nel contempo, provvedere anche al divieto di transito nei due sensi di marcia sulla strada adiacente, per evitare che il fumo di scarico dei camion in transito investa le persone in attesa di vaccinarsi, come appunto successo ieri.

Carmine Martino

adsense – Responsive – Post Articolo