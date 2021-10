Flumeri, ultimi eventi socio – culturali di fine estate 2021.

Durante l’estate appena trascorsa, caratterizzata dal caldo torrido e siccità, i vari eventi che ogni anno si tengono a Flumeri, dedicati : alle tradizioni religiose, culturali, canore e sociali, sono stati pochissimi, per i noti motivi di precauzione legati all’emergenza sanitaria, e dalle sue restrizioni che l’accompagnano.

L’ Amministrazione Comunale di Flumeri, per chiudere la fine di questa seconda estate anomala , avvalendosi delle Associazioni di Volontariato, ha patrocinato due eventi socio-culturali.

Sabato sera 25 settembre , una manifestazione tenutasi nella cornice dell’ antico Borgo ” Dogana Aragonese ” con la proiezione di un interessante documentario – film da titolo ” Terra Viva “. interpretato del catautore Luigi Libra, con la regia di Nilo Sciarrone. Contestualmente alla proiezione, c’è stata l’esposizione in appositi stand di vari prodotti tipici locali, caseari, vinicoli e olio, il tutto organizzato dalla locale Pro-loco.

Iri sera 2 ottobre , il secondo evento si è tenuto al centro storico di Flumeri, in via San Rocco con l’annuale Festività dedicata alle Nonne e Nonni di Flumeri, con un dibattito / mostra, organizzato dalle Associazioni di Volontariato del territorio facenti parte di Cesvolab, Ass.Bagliori di Luce ODV, Protezione Civile Flumerese Impegno e Solidarietà e RGPT Protezione Civile, hanno permesso di allestire questa manifestazione in grado di coniugare sicurezza e divertimento.

Ad esso, vi hanno preso parte: Antonietta Raduazzo – (Presidente Ass.Bagliori di Luce ODV ), Angela Masucci ( Assessora alla cultura del Comune Flumeri), Michele Ciasullo (Presidente Università Popolare dell’Irpinia), Salvatore Salvatore (Giornalista, Scrittore e Poeta), Angelo Lena ( Medico impegnato nel sociale) e Franco Bravoco (Presidente Confraternita San Rocco).

La tematica del dibattito, è stata ampia e variegata, dalle poesie in vernacolo di Salvatore e Torre, alle problematiche che gli anziani stanno affrontando, nel corso di questa pandemia Ciasullo.

L’Assessora Masucci, nel ricordare quanto l’ Amministrazione Comunale sta facendo in loco per gli anziani e l’evento di oggi è l’omaggio ne è il più sincero che possiamo dedicare ai nostri nonni, ha anche letto un messaggio del Sindaco Angelo Antonio Lanza, impossibilitato ad essere presente per impegni personali precedenti.

Durante la manifestazione sono state consegnate due targhe ricordo alle due persone più longeve di Flumeri. La Signora: Savino Giuseppa e il Signor Alessio Caggiano, entrambi di anni 97, rappresentati dai congiunti.

A margine del dibattito, si sono potute ammirare le sculture in legno esposte di Francesco Monaco, e l’esibizione musicale dal vivo, della cantante-regista irpina, Elena De Miranda, che ha interpretato una serie di canzoni di Murolo, Carosone, Gragnaniello e altri autori che hanno fatto grande il repertorio canoro napoletano.

Carmine Martino

