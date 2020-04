Flumeri, una forte nevicata ha investito l’intera Valle Ufita. FOTO

L’inverno, non si era del tutto manifestato in Valle Ufita, solo qualche sporadico fiocco di neve in due occasioni aveva interessato le colline dell’Alta Irpinia.

Invece, con l’arrivo della primavera iniziata il 19 marzo scorso, è arrivata nella nottata del 1° aprile 2020 una forte nevicata, . con oltre 20 cm di neve nei punti più alti del paese di Flumeri.

Ma, anche i paesi di Trevico, Frigento, Sturno , Ariano Irpino, Grottaminarda, Bonito e Melito, che si vedono sullo sfondo e contornanti Valle Ufita, sono coperti di neve.

Il classico pesce d’ aprile con questa forte nevicata, che oltre ai problemi dell’epidemia coronavirus in corso, crea ulteriori problemi agli abitanti dei paesi, che si affacciano su Valle Ufita.

Abitanti come Flumeri, costretti a stare in casa, per diminuire la possibilità di contagio in un paese, che sta soffrendo proprio a causa del coronavirus.

Traffico, del tutto inesistente, questa mattina, ma grossi problemi ci saranno per l’ agricoltura perchè ogni tipo di piante sono in fiore, e non sarà certo una buona raccolta quest’anno, per chi vive di questo.

Carmine Martino

adsense – Responsive – Post Articolo