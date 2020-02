Flumeri, una nuova ambulanza al servizio della comunità.

Giuseppe Rinaldi, se da questa sera 20 febbraio 2020, una nuova ambulanza è entrata al servizio della comunità flumerese.

La cerimonia di inaugurazione dell’autoambulanza, è stata effettuata presso la sede dell’Associazione in via Serrone, dove Don Claudio Lettieri, Parroco di Flumeri e Trevico ha officiato la benedizione e rivolto un breve saluto ai convenuti e un particolare elogio ai volontari, che prestano la loro opera al servizio della comunità.

Un saluto, lo ha portato il Dott. Mario Lena, sempre all’avanguardia con la sua opera di medico, per quanto concerne il sociale. Tra i presenti alla cerimonia, anche cittadini comuni, che nel passato prossimo, hanno avuto bisogno dei servizi ambulanziali, offerti dall’Associazione RGPT.

Giuseppe Rinaldi ” abbiamo acquistato una nuova ambulanza per poter continuare a servire il nostro paese e offrire servizi sempre più mirati e puntuali. Con questo nuovo mezzo, vogliamo migliorare il servizio ai cittadini, che ne faranno richiesta. E’ stato bello vedere tanti nostri amici accogliere il nostro appello per offrire il loro aiuto. Ci sono state persone, che sono venuti presso la nostra sede per dare il loro sostegno economico, anche con piccole donazioni. Ci vogliono ancora altre somme per completare l’acquisto dell’autoambulanza, ma resto fiducioso nell’aiuto di altri cittadini e imprenditori locali. Mentre è mio dovere, rendere pubblico il comportamento della Banca di Credito Cooperativo di Flumeri, che pur essendo una banca locale, non ha ritenuto darci alcun contributo. Stesso comportamento, lo hanno espresso le istituzioni locali. Per cui, il mio sentito ringraziamento va a quei cittadini flumeresi, che con i loro contributi hanno permesso l’acquisto dell’autoambulanza, e a quelli, che questa sera hanno voluto partecipare a questa cerimonia “.

Al termine, è stato offerto un piccolo buffet a tutti i presenti.

Carmine Martino

