Follia nel casertano, un cane ucciso a colpi di fucile.

All’alba del 17 giugno un episodio di pura follia è avvenuto a Castello Matese. Un cane di grossa taglia è stato ucciso da colpi di fucile. Come raccontato da “Paese News” i residenti della zona sono stati svegliati di soprassalto da dei colpi di arma da fuoco seguiti poi dal latrato di un cane. Scesi in strada i cittadini hanno ritrovato il cane agonizzante disteso in una pozza di sangue, colpito al torace dai proiettili. Inutili sono stati i tentativi di soccorre il povero animale.

