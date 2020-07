Mercoledì 22 luglio alle ore 20,30, a Villa Signorini splendida villa vesuviana a Ercolano (NA), a pochi passi dagli Scavi Archeologici di Ercolano, tra il Vesuvio e il Golfo di Napoli, nell’area denominata “Miglio d’Oro”, che nelle forme e nella decorazione esterna ricorda le architetture di Domenico Antonio Vaccaro, ritornano gli eleganti appuntamenti di gusto siglati AIS, Associazione Italiana Sommelier.

L’evento avrà come soggetto il sigaro, distillatore di nicotina, in degustazione con particolari tipologie di vino per creare abbinamenti per concordanza o per contrasto. Degustazione pura, abbinamento per concordanza o per contrasto, quale servirà per esaltare l’esperienza gustativa?

Lo scopriremo il prossimo 22 luglio alle ore 20,30, nell’evento dal titolo FOODBEVERAGE&CIGAR … A Bordo Piscina “ Il Fumo Lento, la Degustazione, l’Abbinamento”, condotto dal vulcanico Ernesto Lamatta, Delegato AIS Comuni Vesuviani e Gianluca Sinisi, Sommelier del Sigaro, che guideranno gli appassionati presenti in un’esperienza insolita di fumata lenta e di degustazione con uno speciale menù in abbinamento.

Massimo Antonino Cascone

L’attesa:

Cigar Aurora Robusto Repubblica Domenicana – L’Angolo

Zeppoline di Pasta Cresciuta alle Olive nere e Cacao Amaro –

Cocktail “Alma de Lux”

Ai tavoli:

Mozzarella di Bufala Consorzio Campana DOP

“Priezza” Millesimato 2015 Asprinio di Aversa DOP 42 mesi Masseria Campito

“Munnezzaglia” con ricciola pomodorini rossi e gialli

Soute di cozze con zeste di limone

Fiano di Avellino DOCG 2018 Tenuta Cavalier Pepe

Bocconcini di Maialino Nero con Chips di cotenna, patate e rosmarino

Birra Vesuvia Dubbel – Birreria Maneba

Semifreddo cioccolato fondente, arancia e cannella

“Cigarro” liquore da infusione di “Puros Cubani” – Alma De Lux

Acqua Minerale Frizzante

Ticket €35 evento a numero chiuso

prenotazione obbligatoria 347.363 89.44 oppure 081.777.64.23

