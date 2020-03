Forino (Av): A breve l ‘inizio dei lavori di ripristino funzionale dei lampioni fotovoltaici presenti sul territorio comunale

Con Determinazione n. 52 del 03-03-2020 Settore Area Tecnica, il Comune di Forino dopo relativo bando di gara ha dato in affidamento alla ditta Papa Service s.a.s., con sede a Ospedaletto

d’Alpinolo (AV) in C.da Bosco n. 9/BIS, i lavori di ripristino funzionale dei lampioni fotovoltaici presenti sul territorio Comunale ad un offerta di gara del prezzo di € 105.291,97, oltre oneri per la

sicurezza di € 1.583,78 non soggetti a ribasso, per un totale di € 106.875,75 oltre IVA. Dunque una buonissima notizia per tanti residenti che vivo in zone di nuova costruzione più distaccati dal centro cittadino, che potranno usufruire di questo importante servizio. Sempre nell’ottica delle opere pubbliche apprendiamo da fonti informarli vicino all’amministrazione, che tra circa un mesetto saranno avviati anche i lavori relativi a Palazzo Rossi ed entro il mese di maggio c. a la conclusione e la consegna del Campo Sportivo Acierno. Vi aggiorneremo. Daniele Biondi

