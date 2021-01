Forino (Av). Al via il secondo avviso per assegnazione suoli cimiteriali per le Cappelle Gentilizie, anche per i non residenti.

Dopo il primo avviso prot. 5038 del 20.10.2020 per l’assegnazione dei suoli cimiteriali per l’edificazione di cappelle gentilizie nell’ambito del cimitero comunale, con determinazione n. 1 del 7.01.2021 è stato approvato un nuovo avviso per procedere ad un’ulteriore concessione di suoli e per consentire la partecipazione anche ai non residenti di Forino purché abbiano origini, parentela o legami con il territorio di Forino (fino ad un massimo di 10 lotti). Per partecipare al bando gli interessati dovranno far pervenire, tramite consegna a mano, in busta chiusa, all’ufficio protocollo del Comune di Forino, la documentazione indicata nell’allegato avviso indirizzata al Comune di Forino entro le ore 12:00 del giorno 10.02.2021. Le domande pervenute successivamente al suddetto termine saranno prese in considerazione qualora vi siano ulteriori disponibilità di suoli.

Sul plico contenente i documenti da inviare deve risultare la seguente dicitura: “Richiesta per l’assegnazione di un lotto per l’edificazione di cappelle private nell’ambito del cimitero comunale.”

Il prezzo della concessione per ogni lotto di mq 14,70 è fissato in euro 7.137,13. Sul sito del Comune di Forino la relativa domanda. Da. Bio

adsense – Responsive – Post Articolo