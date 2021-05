Forino (Av): Al Voto in una data compresa tra il 15 Settembre- 15 Ottobre 2021 per scegliere il 96.mo Sindaco della storia

Le Elezioni Comunali 2021 si terranno in una data compresa tra il 15 settembre e il 15 ottobre nei comuni con scadenza naturale del mandato degli organi eletti nel 2016 ed in quelli alle elezioni anticipate perché commissariati o per altri motivi. Il rinvio è stato adottato a causa del perdurare dell’emergenza epidemiologica da COVID-19.

Andranno alle urne gli elettori di 1.327 comuni, di cui 1.141 appartenenti a regioni a statuto ordinario e 186 a regioni a statuto speciale.

L’elenco dei comuni è ancora provvisorio perché a questi si aggiungeranno altri eventuali comuni i cui consigli comunali saranno sciolti con DPR entro il 27 luglio 2021.

Alle urne venti comuni capoluogo di provincia (Benevento, Bologna, Carbonia, Caserta, Cosenza, Grosseto, Isernia, Latina, Milano, Napoli, Novara, Pordenone, Ravenna, Rimini, Roma, Salerno, Savona, Torino, Trieste e Varese), di cui sei sono anche capoluogo di regione (Bologna, Milano, Napoli, Roma, Torino e Trieste).. Superano i 100.000 abitanti le seguenti città: Bologna, Latina, Milano, Napoli, Novara, Ravenna, Rimini, Roma, Salerno, Torino e Trieste. Per i Comuni al voto è considerata la popolazione legale risultante dal Censimento 2011. La popolazione legale determina la modalità di voto (turno unico o con turno di ballottaggio) ed il numero di consiglieri ed assessori degli organi istituzionali. Dunque salvo ulteriori proroghe o deroghe nazionali legate all’ evoluzione dell’ Emergenza Covid, anche Forino in una data tra il 15 Settembre ed il 15 Ottobre 2021 andrà al voto per eleggere il 96.mo Sindaco della sua storia. Daniele Biondi

