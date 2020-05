Forino (Av): Alla scoperta della pregiata Ciliegia forinese “Baron Picella” grazie all’ Azienda Agricola De Maio.

In Campania esiste una grande tradizione per la coltivazione delle ciliegie in particolare in provincia di Napoli. La zona vesuviana, alle pendici del Monte Somma, è rinomata per la produzione della cosiddetta “ciliegia del Monte” o “Durona Del Monte”, che ha fatto la storia della cerasicoltura di quest’area. Però non tanti sanno che anche l’entroterra campano in tal caso Forino, non è di meno, anzi bene si può contendere lo scranno dell’alta qualità di questo gustosissimo frutto, grazie a alla pregiatissima ciliegia “Baron Picella”. Merito di questa ribalta va sicuramente alla nota Azienda Agricola De Maio di Forino che da anni scommette e sta scommettendo su questo prodotto proprio originario della Terra dei Sette Colli.

La ciliegia “Baron Picella” si presenta con frutti piuttosto grandi dal colore rosso vivo tendente allo scuro con una polpa succosa e dolce. Una delizia della natura. Solo chi non ha avuto il piacere di mangiarla, non ha potuto constatare la sua dolcezza, la sua armoniosità di sapore, la sua gustosità. Si spera che quanto prima gli possa essere riconosciuto il suo alto valore anche con qualche marchio di prestigio. Siamo sicuri che l’ Azienda Agricola De Maio già stia lavorando in tale direzione, perché a prescindere tutto, davvero lo merita questa Ciliegia originaria di Forino. Daniele Biondi

