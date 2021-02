Forino (Av): Altre 4 persone positive al COVID19. IL virus non arresta la corsa, in quattro giorni 32 casi

Il Covid19 non arresta la marcia. Un trend ancora in risalita con altri 4 casi accertati e segnalati dall’ Asl. In soli quattro giorni 32 persone colpite al virus. Un dato che fa profondamente riflettere. Tante giĆ le misure messe in campo dal Sindaco Olivieri per tentare di porre un freno, ma al momento i dati sono impietosi seppur con diversi guariti di “vecchia data”. Al momento, salvo che il Primo Cittadino non ci ragguagli con la notizia di qualche altro guarito, il dato si attesta ad un totale di 49 persone positive al virus. Daniele Biondi

