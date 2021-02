Forino (Av). Altre 5 Persone Positive al Covid. Sale a 51 il totale dei casi. Ecco il comunicato del Sindaco Olivieri

Cari Concittadini,

anche oggi le nuove positività riscontrate mostrano come la curva epidemiologica del Comune di Forino è in rialzo. Infatti sono 5 i nuovi positivi al Covid.

Nessuna guarigione è stata registrata.Il numero delle persone attualmente positive sale a 51.

Per far fronte all’evidente situazione di incremento esponenziale, oltre alle già attuate misure di contrasto, si è proceduto oggi ad un’ulteriore misura di contenimento quale la sospensione del mercato settimanale per la giornata di domani.

Ribadisco ancora una volta l’importanza del rispetto delle regole:

Distanziamento sociale,

Uso corretto della mascherina, lavaggio frequente delle mani.

Invito la Cittadinanza ad assumere un comportamento responsabile. Continueremo ad aggiornarvi costantemente sull’andamento della situazione.

Il Sindaco

dr. Antonio OLIVIERI

adsense – Responsive – Post Articolo