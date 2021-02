Non si arresta il numero delle persone Positive al COVid19 a Forino. Non intende fermarsi la corsa al rialzo. Anche oggi il bollettino dell’ Asl pietosamente annota tra le sue righe Forino con altri 7 casi. Vi terremo aggiornati e con l’ occasione approfittiamo per augurare una pronta e piena guarigione a tutte le persone. Daniele Biondi

adsense – Responsive – Post Articolo