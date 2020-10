Forino (Av): Altri due cittadini positivi al Coronavirus

È di pochi minuti fa la notizia da parte del Sindaco di Forino Antonio Olivieri di due cittadini positivi al Coronavirus. In effetti gli stessi già dalla settimana scorsa erano in isolamento fiduciario, in quanto un altro appartenente al loro stessi nucleo familiare era risultato positivo. Casi in aumento dunque a Forino, allo stato attuale nel numero di tre persone. Intanto proprio ieri sono stati effettuati i tamponi sugli studenti del Plesso Laudati di Celzi. Si attendono in questo caso i risultati, che si spera possano arrivare nel più breve periodo possibile. Da. Bio

