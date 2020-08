Forino (Av). Anche la Fidelis Andria ed un club di serie B sulle tracce del forinese Mario Corcione

Si inizia a delineare il futuro calcistico del giovane Mario Corcione, talentuoso centrocampista originario di Forino di proprietà dell’ U. S. Avellino Calcio. Dopo la prolifica esperienza alla Nocerina in serie D, ecco che tante società ne hanno richiesto le magiche prestazioni per la ventura stagione calcistica. Tra queste anche la Fidelis Andria, nobile società calcistica pugliese che vanta campionati in Serie B, in serie C e che quest’anno dalla Serie D tenterà l ‘assalto per la vittoria del campionato. Anche altre società hanno puntato Mario Corcione tra cui il Nola, il Giugliano, la Nocerina, e notizia dell’ ultima ora, anche un club di serie B si è fatto avanti in cerca di sue notizie. Quasi sicuramente Corcione partirà in ritiro con l’U.S Avellino, il quale poi deciderà sotto indicazione di mister Braglia se tenerlo per il suo campionato di C oppure se ridarlo in prestito alla miglior pretendente. Daniele Biondi

adsense – Responsive – Post Articolo