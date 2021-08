Forino (Av). Ancora vane le ricerche di Daniela. A due giorni dalla scomparsa sembra sparita nel nulla

Ad ogni secondo si aggiunge secondo, ad ogni minuto un minuto, ma di Daniela non ci sono tracce. Svanita, dileguata come un fantasma lei comunque donna dalla bella portanza, non può passare inosservata. Ma a due giorni dalla scomparsa si infittisce il mistero. Squadre di Vigili del fuoco e Protezione Civile locale e della vicina Montoro, la stanno cercando in lungo ed in largo nelle impervie montagne di Forino. Controllate Grotte, dirupi e nascondigli montani, ma al momento nessuna traccia sua e del suo cagnolino “Nano”. La figlia Sara con un speranzoso messaggio dice ” Torna a casa ti stiamo aspettando, ti vogliamo bene e ti stiamo cercando” . L ‘ appello e la speranza di Sara è di tutti. Incrociamo le dita nell’ attesa di poter aver la notizia del suo ritrovamento. Daniele Biondi

