Forino (Av): Antonio Olivieri ex Sindaco di Forino “Tanti obiettivi erano in programma, speriamo di riprendere al più presto. Intanto dopo tanti solleciti con la mia amministrazione è bello vedere il miglioramento e potenziamento dell’ illuminazione a Corso Roma”

“Con l’Amministrazione da me guidata, tanti interventi sulla pubblica illuminazione di Forino sono stati attuati in 3 anni di mandato. In questi giorni, un ulteriore miglioramento è stato apportato. Dopo il passaggio ai corpi illuminanti a led e il potenziamento della luminosità su via Annunziata che tante problematiche in passato aveva dato ai fini della sicurezza e della viabilità;

Dopo l’inizio dei lavori per l’elettrificazione dei pali fotovoltaici nelle periferie, da anni abbandonati e non funzionanti e l’installazione della pubblica illuminazione su via Contrada Scheta, strada nevralgica di collegamento e molto frequentata da chi ama passeggiare e fare jogging, finalmente un altro tassello è stato posto. La strada principale del paese, via Roma, ha ripreso luce. Sono, infatti, stati sostituiti i corpi illuminanti dei pali artistici presenti lungo la strada e una nuova immagine notturna di Forino ha preso forma. Non era più sopportabile vedere “spento” il corso della nostra Forino.

Forti sono state le nostre sollecitudini ed insistenze per ottenere tale miglioramento. Ad ogni incontro con la ditta che gestisce la pubblica non è mai mancata occasione per richiedere tale intervento.

Siamo soddisfatti di quanto ottenuto. Forino ha ripreso luce.

Tanti obiettivi erano, ancora, in essere e in programma. Speriamo di riprendere quanto prima i discorsi bruscamente interrotti a metà”.

