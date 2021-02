Forino (Av): Apertura “Porta Santa” per il Giubileo Passionista. Presenti il Vescovo di Avellino Arturo Aiello, il Consigliere Regionale Livio Petitto ed il Sindaco Olivieri.

È stata davvero una bella ed emozionante funzione quella dell’apertura della Porta Santa del Giubileo Passionista aperto venerdì 12 Febbraio 2021 nella Chiesa del Rosario in Via Murato di Forino . Tante e diverse le autorità civili, religiose ed istituzionali presenti. Tra queste il Vescovo di Avellino Mons Arturo Aiello che al termine della funzione, ha voluto dedicare questo Giubileo Passionista alle famiglie di Celzi ” duramente provate dagli eventi di questi ultimi giorni”. Lo stesso si è sentito in dovere di rivolgere un accorato appello alle istituzioni Regionali presenti in segno di solidarietà e sostegno alla Comunità locale quali il Consigliere Regionale Livio Petitto e del Sindaco di Forino Antonio Olivieri, molto provato in viso, ma combattivo e pronto a non demordere sulla questione della sua cara Celzi. Presente anche il coordinatore di Forza Italia Dott Raffaele Basile ed altre autorità Civili e Scolastiche ad un appuntamento unico nel suo genere e mai capitato nella secolare Storia forinese. Infine il clero locale con i Padri Passionisti, Padre Marco Masi, Padre Pierluigi Mirra, Padre Francesco Minucci e diversi altri confratelli da sempre vicini alla gente di Forino. Daniele Biondi

