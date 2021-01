Forino (Av). Arriva la “Befana” grazie alla Parrocchia dei Santi Biagio e Stefano ed il suo staff

Che la Parrocchia dei Santi Biagio e Stefano in questo anno di Covid 19 sia stata molto vicino alla popolazione locale grazie ad innumerevoli iniziative di mutualità e semplice aiuto, questo tutti lo hanno visto e constatato, ma fino ad avere il delicato pensiero di organizzare nel giorno del l’Epifania l’ arrivo della fantasmagorica ” Befana”, beh questo nessuno se lo aspettava davvero. In effetti già dalla serata del 5 gennaio, in un video amatoriale che girava di telefono in telefono, Padre Marco Masi dava l’annuncio che nella celebrazione delle ore 11.00 presso la Chiesa di San Biagio in Forino, a fine della Santa Messa, si sarebbe materializzata la “vecchietta dalle scarpe tutte rotte”. E su questo tutto ok… e ci potrebbe anche stare. Ma a pensare che la vecchietta romana avrebbe strariempito calze di cioccolate, briosh e dolciumi, questo davvero alcuno lo avrebbe immaginato. Bambini sorpresi, adulti pure in quanto anche a loro la Befana ha pensato con la consegna di cioccolattini e masserizie varie. Non c’è dunque che da Ringraziare Padre Marco Masi, Padre Pierluigi Mirra e lo splendido staff che ha deciso di organizzare questa “dolce Befana 2021” Da. Bio

