Forino (Av): Arriva la Fibra Ottica

Finalmente la fibra ottica arriva anche a Forino ! In effetti é già da qualche settimana che sono in corso i lavori su tutto il territorio Comunale, o quasi. La posa della fibra ottica consentirà anche al nostro paese di beneficiare dei vantaggi connessi con la banda ultra larga e poter, così, finalmente essere al passo con centri molto più importanti, atteso che la velocità di connessione rappresenta, oggi, un elemento strategico non solo nel campo dello sviluppo economico, ma anche nel funzionamento della Pubblica Amministrazione e dell’attività dei singoli, che tende sempre più a viaggiare su canali digitali e, pertanto, a richiedere tempi sempre più stretti per il perseguimento dei propri obiettivi. Si tratta di un intervento molto importante che in effetti consentirà al nostro paese di essere proiettato sempre di più verso la modernità. I lavori saranno conclusi entro le prossime settimane salvo imprevisti e, consentiranno, una volta conclusi, a tutti i cittadini di potersi allacciare a questa linea per usufruire dei benefici connessi con la banda ultra larga, sperando che ogni parte del territorio, comprese frazioni venga inclusa senza spiacevoli sorprese. Staremo a vedere. Daniele Biondi

adsense – Responsive – Post Articolo