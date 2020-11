Forino (Av): Assegnati 51.000 euro di Buoni Spesa dal Governo Centrale con il Decreto Ristori Ter.

Il Consiglio dei ministri, per far fronte alle difficoltà economiche derivanti alla pandemia di Covid-19, ha predisposto un nuovo bonus spesa, che permetterà di erogare buoni per le prime necessità da parte dei Comuni come sostegno ai cittadini già all’inizio della crisi epidemiologica. Nella prima tornata di buoni spesa per l’emergenza Covid 19 gli importi erano diversi da territorio a territorio e probabilmente anche questa volta sarà così. Ad esempio a Forino potevano arrivare fino a 250 euro per le famiglie composte da 5 o più persone, con tre fasce in base alla composizione del nucleo familiare. In questa nuova sessione il Comune dei Sette Colli sarà beneficiario di una cifra pari a 51.000 euro. Seguiranno aggiornamenti. Daniele Biondi

