Forino (Av): Basile Arti Grafiche amplia i Servizi al cittadino grazie al punto vendita Trenitalia biglietti ed abbonamenti

🔊 Ascolta l'articolo

La tipografia Basile Arti Grafiche del dott. Raffaele Basile è ormai da anni che con passione e professionalità, eroga diversi tipi di servizi nel campo della serigrafia, della tipografia, della stampa digitale e molto altro ancora.

Grazie alla grande esperienza maturata sul campo, vi presenta decine e decine di prodotti differenti per soddisfare il bisogno di aziende e private. Da anni infatti si distingue per le risapute competenze, nelle arti grafiche ; dunque una ditta che più sicuramente si adatta alle diverse esigenze di stampa.

Nonostante ciò l’ Azienda Basile Arti Grafiche ha ampliato la sua offerta, con la messa a disposizione dei cittadini di Forino di tanti altri servizi oltre alla stampa, tra cui pagamento bollette, spedizione per corriere di lettere e pacchi, attivazione di diversi operatori telefonici mobili nazionali. In ultimo per ordine di tempo, uno sportello per biglietti ed abbonamenti Trenitalia, e tra qualche giorno anche per diverse compagnie di pullman che ricoprono tratte nazionali. Dunque un plauso alla Bip srl di Basile Raffaele, per questo prezioso servizio che da oggi offrirà a tutti i cittadini di Forino . Daniele Biondi

adsense – Responsive – Post Articolo