Forino (Av): Carnevale Forinese pronto il Cartellone degli Appuntamenti

Forino si “colora di fiori”, si i fiori più belli rappresentati da bambini, giovani, adulti che anche quest’anno andranno ad arricchire la festa piu’ goliardica dell’anno, vale a dire il Carnevale. Ed anche quest’anno per amore, voglia, passione ed attaccamento di tante persone che ormai da anni si impegnano per il sociale e nel sociale si rinnovera’ la tradizione carnevalesca di lunga storia e di lunga durata che ancora vive e rinasce nel cuore di questi nuovi interpreti moderni. Ed a dire il vero, in una società forinese alle prese con disparate peripezie di vario genere, il veder ritrovare insieme tanta gente, tante persone credo sarà una cosa davvero piacevole per tutti. A tal punto, nessuno me ne voglia un dovuto grazie va sicuramente alla signora Angela Rinaldi che da anni segue in cabina di regia la programmazione del cartellone forinese, in una simbiosi diventata unica per le associazioni Culturali G.F. BALLO O’NTRECCIO, LIBERTAS FORINO, È FEST’ARRET O’ RE MONACHE, MAX E VERY DANCE, LUPETTI PETRURESI, PROFESSIONAL DANCE, e le istituzioni locali quali I. C. FORINO-CONTRADA, IL COMUNE DI FORINO in un agglomerato che confluisce nel brand CARNEVALE PRINCES, carnevali irpini riuniti. Un cartellone quello del 2020 ben strutturato in tre giorni 22-25-29 febbraio c. a cosi’ cadenzati. Sabato 22 Febbraio Convegno Studio ” Alfabetizzazione al Carnevale. I giovani fra modernità e tradizione” a cura dei Lupetti Petruresi e Gruppo Folk “Ballo o N’treccio” ore 9.30 Auditorium Scuola Statale 1*Grado Botto Picella di Forino. Martedì 25 Febbraio Ore 14.30 a Petruro di Forino sfilata Gruppo Folk “Ballo o ‘Ntreccio” e Mascherata con degustazione di pietanze tipiche offerte dalla popolazione ai figuranti. Sabato 29 Febbraio ore 16.00 Piazza Municipio Forino Chiusura del Carnevale con Raduno dei Carri Allegorici e Gruppi Carnevaleschi con Gran Sfilata dei I TARANTELLATI DI VOLTURARA IRPINA, ARRET’ O VICTORIA RE MONACHE DI FORINO, PROFESSIONAL DANCE DI FORINO, LIBERTAS FORINO, MAX E VERY DANCE FORINO, MAJORETTE E SBANDERIATORI I. C. FORINO-CONTRADA, G.F BALLO O ‘ NTRECCIO JUNIORS PETRURO DI FORINO, BALLO O’ NTRECCIO E MASCHERATA, LUPETTI PETRURESI. Dunque appuntamento per questo Carnevale che si prevede davvero “Esplosivo”. Daniele Biondi

