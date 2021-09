Forino (Av). Comunali 2021. Entra nel vivo la campagna elettorale. Sabato presentazione della lista “PROSPETTIVE”, con Iannaccone Sindaco.

Entra nel vivo la campagna elettorale di queste amministrative 2021 che decideranno chi sarà il 96mo Sindaco della Storia di Forino. In effetti è già dal 4 Settembre che Bassa Irpinia, ha avuto il piacere e l’onore di ospitare sulle proprie pagine, dichiarazioni ed interviste di candidati consiglieri e Sindaci delle quattro liste in lizza. Ora si parte “dal campo” a diretto contatto con la gente, con il popolo che sicuramente dopo lo scotto dell’ ennesimo Commissariamento, saranno più che attenti ai vari Comizi che si susseguiranno. Sabato 18 alle ore 19.00 da una delle principali piazze di Forino, vale a dire Piazza Tigli ci sarà la Presentazione della LISTA “PROSPETTIVE” Iannaccone Sindaco, dei suoi candidati e del Programma elettorale. In bocca al Lupo a tutti nessuno escluso. Daniele Biondi

adsense – Responsive – Post Articolo