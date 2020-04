Forino (Av): Comune di Forino, Agevolazioni Fiscali al cittadino in cambio di donazioni per il sostegno alle famiglie disagiate in seguito a COVID19

A seguito di Delibera di Giunta Comunale n. 34 del 02.04.2020, il Comune di Forino ha attivato un conto corrente bancario dedicato, per consentire, a quanti lo volessero, di effettuare donazioni a sostegno delle iniziative comunali correlate all’Emergenza Covid-19 ed in particolare interventi di solidarietà alimentare rivolti al sostegno dei cittadini in difficoltà economica.

I riferimenti per le donazioni sono :

– Intestatario: COMUNE DI FORINO

– IBAN: IT 15 G 08784 76210 011000111507

– BIC: ICRAITRRLS0

– CASUALE: “Covid-19 solidarietà”.

Con questo passo, entra a regime la macchina comunale per l’assistenza alla popolazione e il Comune di Forino, con le collaborazioni siglate con le Parrocchie locali, potrà ricevere donazioni, che saranno canalizzate al 100% al sostegno delle famiglie che si trovano in situazione di momentanea difficoltà.

I donatori beneficeranno di agevolazioni fiscali previste dall’articolo 66 comma 1 e 2 del D.L N°18 del 17.03.2020. Da. Bio

