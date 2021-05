Forino (Av): Comunità in festa per Padre Jean Claude Ndayishimiye nuovo cittadino italiano. Ecco le parole del Sindaco Olivieri

“L’emozione è stata tanta per Padre Jean Claude e una volta pronunciato il giuramento e firmati gli atti ha fatto un gran sospiro e un fortissimo sorriso per essere diventato ufficialmente cittadino italiano.

Padre Jean Claude, sei arrivato nella nostra Forino con un pizzico di diffidenza ma, con il passare degli anni, hai conquistato la nostra Comunità ed oggi è stato, per noi, un onore poterti dichiarare italiano.

Congratulazioni e augurissimi di vero cuore.” Antonio Olivieri Sindaco di Forino

adsense – Responsive – Post Articolo