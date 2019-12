Forino (Av): Concorso Internazionale “Paestum” Premio Speciale della “Critica” a Padre Pierluigi Mirra Parroco di Forino

Lunedì 23 Dicembre, nell’affollata aula consiliare “Carmine Manzi “ del Palazzo Vanvitelliano di Mercato San Severino si è svolta la cerimonia di premiazione dei vincitori del 59° Concorso Nazionale Paestum di poesia, narrativa e fotografia.

La manifestazione, patrocinata dalla Regione Campania, dalla Provincia di Salerno e dal Comune di Mercato S. Severino, ha visto la partecipazione di numerosi concorrenti di tutte le Regioni d’Italia. Tra i premiati Il Rev.do Padre Pierluigi Mirra Amministratore delle Parrocchie Santi Biagio e Stefano di Forino, che ha ricevuto il Premio Speciale per la “Critica” ” per la Poesia

Sono intervenuti Antonio Somma, sindaco di Mercato San Severino, Anna Manzi, responsabile Accademia di Paestum, ed altri illustri personaggi del mondo della cultura e dello spettacolo

L’Accademia di Paestum è stata fondata circa sessant’anni da Carmine Manzi, poeta e scrittore di cui lo scorso anno sono ricorsi i Cento Anni dalla nascita. Dunque per Forino, un piccolo raggio di sole in un periodo di tempesta, che può certamente far sorridere e gioire i cittadini della Terra dei Sette Colli. Ecco il testo Premiato:

“L’ ULTIMO CANTO”.

Piegato nel dolore, il tronco ebraico

vacilla ansante, sotto l’onda del destino.

Lontano, la ciminiera fuma al vento

e annulla vite di gente senza nome.

Grida di bimbi e mani senza forza

cercano la veste logora della donna “santa”.

Poi, d’un tratto, il buio nero della notte,

e ogni stella, anche la davidica, si spegne.

Acqua di gelo cade sulla pelle nuda,

un acre odore di morte, e poi più nulla.

Mentre nel fumo sale sù, la donna ebrea

intona un canto, l’ultimo suo salmo,

pioggia di rugiada sulla bruciata terra,

e offerta di perdono anche al tiranno.

