Forino (Av): Confermato Quarto Caso di COVID 19. Ecco il comunicato del Sindaco Olivieri

Cari concittadini, abbiamo avuto conferma dal Dipartimento di Prevenzione dell’ASL di Avellino e dall’Unità di Crisi istituita presso la Regione Campania di un nuovo caso di positività da COVID-19 nel Comune di Forino che porta a quattro i casi totali nel nostro Comune.

La persona in questione sta bene, non presenta particolare sintomatologia ed è attualmente in isolamento, già da dodici giorni, presso la propria abitazione.

Siamo in costante contatto con l’ASL di Avellino per i successivi e conseguenziali adempimenti. Sono state immediatamente attivate tutte le procedure previste dai protocolli sanitari per queste situazioni e, da una prima disamina, è risultato che il soggetto non ha avuto contatti esterni al suo nucleo familiare negli ultimi quattordici giorni e che quindi, tranne loro, non ci sono persone da mettere in isolamento domiciliare.

Rinnovo nuovamente, sempre con più forza, l’invito alla cittadinanza a RESTARE A CASA e ad osservare scrupolosamente le norme diramate e più volte richiamate.

Insieme, con l’aiuto di tutti, supereremo questo difficile momento. Collaboriamo responsabilmente.

Seguiranno aggiornamenti costanti al fine di informarvi in maniera precisa e costante sull’evolversi della situazione.

Forino, dalla sede municipale,

28.03.2020

Il Sindaco

dr. Antonio OLIVIERI

