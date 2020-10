Forino (Av): Continua a salire la conta di positivi al Covid 19. Salgono a 8 le persone positive. Ecco comunicato del Sindaco Olivieri.

“Cari Concittadini, devo con dispiacere comunicare che altri due nostri concittadini sono risultati positivi al tampone Covid-19. Entrambi i soggetti risultati positivi sono stati posti in isolamento domiciliare obbligatorio ed è stata ricostruita la catena dei contatti stretti e diretti.

Salgono, quindi, ad un totale di 8 i soggetti positivi presenti sul nostro territorio comunale, di cui una persona ricoverata presso l’Ospedale Moscati e sette in isolamento domiciliare presso le proprie abitazioni. Tutti sono in discreto e buono stato di salute. Giungano a tutti i nostri concittadini positivi la vicinanza e gli auguri di tutta la comunità di una veloce e rapida guarigione.

Evidenzio, ora più che mai, in considerazione della crescita dei casi, la necessità di osservare scrupolosamente le misure poste in essere per la prevenzione ed il contrasto al Covid-19.

Continueremo ad aggiornare la cittadinanza tempestivamente tramite i canali ufficiali del Comune di Forino.”

Il Sindaco dr. Antonio OLIVIERI

