Forino (Av): Controlli e Multe. L’operazione “Pasqua Blindata” porta i suoi frutti

Avevamo parlato dell’ importante forte sforzo che i Carabinieri della Stazione di Forino, in comunione con i Vigili Urbani della cittadina irpina stavano mettendo in campo per la “Pasqua Blindata”. La meticolosa operazione ha portato al controllo di molte persone con controlli severi. L’irrinunciabile Pasqua all’aperto, nei boschi tra Forino e Contrada, per una ventina di persone che intendevano consumare il pranzo pasquale all’aperto ha portato a sanzioni molto pesanti. Comminate multe tra i 400 e i 3000 euro e quarantena obbligatoria nelle rispettive abitazioni di 14 giorni. Si ringraziano nuovamente il Comandante dei Carabinieri di Forino Maresciallo Petrosino ed i suoi militari, nonché il Comandante dei Vigili Urbani Maresciallo Volino e suo Vice Galetta per il prezioso servizio svolto a favore di tutta la comunità. Da.Bio

adsense – Responsive – Post Articolo