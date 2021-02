Forino (Av): CORONAVIRUS, sabato nero con ben 14 positivi al Covid

Mai così tanti in un giorno. Sono infatti ben 14 le persone positive al COVid 19 in questo sabato nero, che fa piombare Forino decisamente nell’allarme, facendo schizzare il totale a ben 52 Positivi. Non si era mai raggiunti un numero di contagio così alto, si era andati vicino il 15 Novembre scorso con 48 persone, ora invece il rischio sale, preoccupa ed è concreto. Buona le misure messe in campo dall’Amministrazione Olivieri con la Chiusura delle Scuole per una settimana e la loro sanificazione come delle strade, della nuova campagna di Screening Covid, ma ora bisogna ancora una volta che lo sforzo e la responsabilità di tutti debba fare la differenza per superare questo complicato momento. Daniele Biondi

