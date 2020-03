Forino (Av): Da oggi Bollettino Ufficiale Comunale sulla locale situazione giornaliera COVid19

Da oggi il Comune di Forino al fine di informare correttamente i cittadini forinesi ed evitare il diffondersi di notizie non veritiere e infondate, diffonderà quotidianamente un bollettino in cui si riporteranno i nuovi casi registrati e il numero totale dei positivi del Comune.

Al bollettino sarà allegata ogni ulteriore informazione utile per la corretta gestione dell’emergenza.

Si confida nella scrupolosa osservanza di quanto stabilito dal Governo e dalla Regione, e doverosamente evidenziato anche da questa Amministrazione, nella convinzione che comportamenti responsabili possano risultare decisivi per il superamento della difficile situazione che stiamo vivendo.

Rimaniamo più distanti oggi per riabbracciarci domani, così si legge dal sito del Comune irpino

#iorestoacasa.

