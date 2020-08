Forino (Av): Daniele Biondi Presidente del Consiglio di Istituto Forino-Contrada “Pronti ad iniziare questo nuovo ed inusuale Anno Scolastico”

Un nuovo Anno Scolastico è alle porte, si ripartirà con tanti cambiamenti operativi e sostanziali sulla vita dei nostri bambini, studenti e genitori. Il Nostro Consiglio d’Istituto, la Dirigente Scolastica dottoressa Paletta e la scuola forinese, hanno lavorato alla clemente in questa lunga, difficile ed interminabile estate. Tanti nodi da sciogliere, da superare. Abbiamo cooperato con il Comune di Forino riguardo la Situazione Sicurezza dei nostri edifici scolastici, nella fattispecie per quel che riguardava la risaputa questione della Scuola Secondaria di Primo Grado” Botto Picella” verso la quale il Sindaco e l’amministrazione Comunale, hanno ben chiarito con nota ufficiale le indicazioni di base attraverso le quali la struttura può ancora continuare l’attività didattica, ma per le quali comunque abbisogna di lavori di adeguamento strutturale. Abbiamo dedicato tempo ed energie, in tal caso un sentito plauso alla Dottoressa Paletta, al Responsabile alla Sicurezza Dott. Speranza e tutte le collaboratrici del nostro Istituto, all’organizzazione e la pianificazione inerenti il Protocollo Covid 19 utili al rientro scolastico.

Abbiamo cercato in questi mesi, come parte genitoriale, di perorare problematiche, argomentazioni, tematiche degne di trattazione ad ogni livello scolastico ed extra cercando di mettercela tutta, in un percorso silente, senza squilli di tromba, serio, trasparente e solo nell’interesse dei nostri studenti. Siamo tutti qui avviandoci verso un anno scolastico tutto da vivere, scoprire, affrontare guardando solo al bene, alla sicurezza, al benessere di tutti i nostri figli. E se ci sono o ci saranno alcune cose verso le quali, che solo per mera superficialità, non siamo stati provetti ad “arrivare”, siamo pronti insieme a tutti Voi genitori a raggiungerle”. Il Consiglio di Istituto ed il Presidente Daniele Biondi

