Forino (Av). Di nuovo disagi per la mancanza d’acqua

Si avvicina l’estate ed a Forino si “sente”, eccome. In tre giorni due interruzioni del flusso idrico nelle case dei cittadini forinesi causa lavoro su condotta adduttrice dn 400 in agro di San Potito Ultra, così asseriscono comunicati Ente Erogatore. La prima interruzione è avvenuta lunedì 19 aprile, l’altra il 21 aprile, entrambe sempre sulla stessa condotta adduttrice dn 400 in agro di San Potito Ultra. Poi ci attaccano adducendo di essere sediziosi ed esagerati. Ma il Serbatoio a che punto sta? Ma tutti quelli esercizi commerciali riaperti dopo la lunga chiusura come e quando devono lavorare? Ed i cittadini quanta pazienza devono ancora elargire per tutto e per tutti? Ente erogatore a quanto, tanto? Nel “ristagno” d’ acqua della Terra di Forino, si intravede davvero un Estate Secca sotto tanti punti di vista. Daniele Biondi

