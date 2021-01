Forino (Av): Disposta la chiusura di tutte le scuole per sabato 23 da parte del Sindaco per sanificazione ed igienizzazione. Ecco il Provvedimento

IL Sindaco DATO ATTO CHE:

• è stato comunicato a questo Comune che, un’insegnante della Scuola Primaria Padiglione, è risultata positiva a infezione da Covid-19 dopo un tampone naso-faringeo;

• la persona in questione si trova in isolamento domiciliare e che si è già proceduto a ricostruire la catena dei contatti;

• è necessario affiancare alle misure di contenimento della epidemia da Covid-19, già predisposte ed adottate dalle Autorità Nazionali, Regionali nonché da parte dei dirigenti scolastici, provvedimenti locali che siano in grado di minimizzare i rischi connessi con la diffusione del virus e che per tale ragione si ritiene necessario, nell’attesa di eventuali accertamenti ed approfondimenti, una sanificazione straordinaria del plesso Vespucci;

• si ritiene necessario, in via precauzionale, estendere il provvedimento anche agli altri plessi scolastici presenti sul territorio comunale;

DATO ATTO CHE, alla luce della situazione critica rappresentata, si impone l’adozione di idonee misure di igienizzazione e sanificazione, aventi natura di carattere cautelare e precauzionale, volte a scongiurare il rischio di contagio da pandemia da Covid-19;

RITENUTO NECESSARIO, in base al principio di massima prudenza, adottare misure di contenimento della epidemia da Covid-19, in grado di minimizzare i rischi connessi con la diffusione del virus, provvedere alla chiusura delle scuole di ogni ordine e grado presenti sul territorio comunale per il giorno 23 gennaio c.a.;

ORDINA

la chiusura delle scuole di ogni ordine e grado presenti sul territorio comunale per il giorno 23 gennaio c.a. al fine di poter procedere all’adozione di idonee misure di igienizzazione e sanificazione, aventi natura di carattere cautelare e precauzionale, volte a scongiurare il rischio di contagio da pandemia da Covid-19.

Il Sindaco dr. Antonio Olivieri

adsense – Responsive – Post Articolo