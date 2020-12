Forino (Av): Dopo una buona discesa di Positivi al Covid, ecco una silente e costante risalita dei casi

Il Covid non vuole davvero mollare la presa sulla terra di Forino. È vero che l’attuale numero non pare essere altissimo, ma allo stesso tempo neanche tale da far vivere sogni tranquilli. Forino è in un limbo, tra possibile luce e possibile ombra. Attuali positivi al Covid 30 persone, ma se si considerano anche i 9 residenti nel Centro Accoglienza Immigrati, il numero raggiunge quasi quota 40 per un’ incidenza dello 0,8, vale a dire ogni 1000 abitanti, a Forino ci sono 8 positivi al Covid. Numeri a parte, che anche contano, il dato che più desta preoccupazione è la costanza di positivi che un giorno si, un giorno no, si registrano dai bollettini dell’ Asl. Una scia continua e silenziosa che sembra non placarsi. Come al solito, non resta che ben sperare nel futuro, facendo appello alla responsabilità ed al buon senso di tutti i cittadini anche in vista delle prossime festività. Solo così si potranno evitare situazioni ancora più difficili di quelle attualmente in essere. Daniele Biondi

