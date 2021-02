Forino (Av): È Angelo Lanzetta il nuovo Presidente del CSNE CAMPANIA

È l’ irpino Angelo Lanzetta originario di Forino, il nuovo Presidente del Comitato Regionale CSNE (Centro Sportivo Educativo Nazionale) Campania, importantissimo Ente sportivo che ormai da anni a livello nazionale persegue la promozionale e la propaganda sportiva come alto valore sociale, contribuisce allo sviluppo della stessa ed alla realizzazione dell’obiettivo di uno sport per tutti e di tutti, creando le condizioni di un più largo sviluppo della educazione fisica, dello sport e della salute. Questo notabile Ente sportivo collabora con il C.O.N.I. il Ministero degli Interni, e le Federazioni Sportive, con la Scuola, con le Regioni e gli Enti Locali, con le forze sociali e politiche e con le libere associazioni di altri Paesi, stimolando la crescita delle Società Sportive. È da sempre impegnato a livello nazionale nell’ organizzazione di manifestazioni amatoriali ed agonisti­che per tutte le età, di campionati e tornei per tutte le categorie maschili e femminili, nell’attività di formazione e di aggiornamento per dirigenti, tecnici, operatori sportivi ed istruttori, nonché attività di ricerca, studio e sperimentazione. Dunque sinceri auguri ad Angelo Lanzetta per questa importante nomina Regionale ed un sereno e proficuo lavoro per tutta la durata del suo mandato. Daniele Biondi

adsense – Responsive – Post Articolo