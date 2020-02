Forino (Av). È Biagio Fruncillo il Primo Sovrintendente d’Italia del Corpo della Polizia Penitenziaria nel Concorso nazionale per graduatoria a Titoli e Merito.

Si colora di azzurro il cielo di Forino. Non é una metafora, ma una espressione congeniale ad un cittadino del Comune Irpino Biagio Fruncillo, appartenente al Corpo della Polizia Penitenziaria che dopo una iridata carriera è risultato essere il miglior piazzato in Italia , con precisione” Primo” su 2.700 persone nella graduatoria nazionale del concorso a Sovrintendenti a titoli e merito del Corpo dei Baschi Blu. Tanti lo conoscono per il suo impegno nel sociale verso la Comunità di Forino, altri come il papà dei “Tre Gemellini” ora noi di Bassa Irpinia ve lo esponiamo in questa veste del tutto nuova, calata da questo strepitoso traguardo raggiunto dallo stesso che deve solo inorgoglire un’intera comunità, ma in tal caso direi un’intera provincia. Ed allora Ad Majora al “Sovrintendente d’Italia” Biagio Fruncillo che ha dato lustro con il suo trentennale sacrificio nel Corpo della Polizia Penitenziaria anche alla nostra amata Forino.

