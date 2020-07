Forino (Av): È l’avvocato Giuseppe Di Gaeta il nuovo Presidente del Forino Calcio 1919

Dopo quasi 50 anni, anzi nella centenaria Storia del Calcio Forino, per la prima volta, la carica di Presidente della locale società calcistica sarà ricoperta da un cittadino non originario della Terra dei Sette Colli. Infatti, dalla riunione del direttivo della società di Via Annunziata, tenutasi il 14 luglio c.a., l’onere e l’onore di ricoprire la massima carica del club Bianco-rosso è ricaduta sull’avvocato Giuseppe Di Gaeta originario di Avellino. Un volto nuovo per un’ alba nuova in casa Forino Calcio 1919. All’avvocato Di Gaeta si affiancheranno il suo Vice signor Antonio Lombardi, il Direttore Sportivo Sabino Carpentieri, il Presidente Onorario Rosario Lamberti e la nuova figura, vale a dire il padre spirituale Padre Marco Masi Padre Passionista della Parrocchia dei Santi Biagio e Stefano di Forino. Tanti i nodi da sciogliere in questa stagione, a partire dalla questione Stadio Acierno al momento inutilizzabile per lavori di rifacimento del manto erboso, alla rosa dei calciatori, al campionato che affrontera’ il sodalizio forinese. Dunque, rinnovando i migliori Auguri al nuovo Presidente del Forino Calcio 1919, auspichiamo che nel breve termine i tanti aspetti poc’anzi citati possano essere dallo stesso risolti e dissolti per un campionato da protagonista come tutti sperano. Daniele Biondi

