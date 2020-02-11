Forino (Av): Ecco la Preghiera per la Beatificazione e Canonizzazione di Padre Emilio Colombo

Preghiera per la Beatificazione e Canonizzazione del Servo di Dio P.D. Emilio M. Giovanni Colombo OSB
O TRINITÀ BEATA
CHE NELLA SCUOLA DEL SERVIZIO DIVINO,
SOTTO LO SGUARDO DELLA REGINA DI MONTEVERGINE,
HAI SUSCITATO IL SERVO DI DIO EMILIO MARIA COLOMBO,
PADRE SPIRITUALE E MODELLO DI UMILTÀ E CARITÀ MONASTICA NELLA POTENZA DELLO SPIRITO SANTO,
PER I MERITI DEL MISTERO PASQUALE DEL TUO CRISTO,
SUPPLICHEVOLE TI DOMANDO PER INTERCESSIONE DEL SERVO DI DIO QUESTA GRAZIA…. CHE ARDENTEMENTE DESIDERO.
CHE NELLA SCUOLA DEL SERVIZIO DIVINO,
SOTTO LO SGUARDO DELLA REGINA DI MONTEVERGINE,
HAI SUSCITATO IL SERVO DI DIO EMILIO MARIA COLOMBO,
PADRE SPIRITUALE E MODELLO DI UMILTÀ E CARITÀ MONASTICA NELLA POTENZA DELLO SPIRITO SANTO,
PER I MERITI DEL MISTERO PASQUALE DEL TUO CRISTO,
SUPPLICHEVOLE TI DOMANDO PER INTERCESSIONE DEL SERVO DI DIO QUESTA GRAZIA…. CHE ARDENTEMENTE DESIDERO.
(Tre Gloria al Padre)
Per grazie ricevute e informazioni:
postulazioneemiliocolombo@santuariodimontevergine.com