Forino (Av): Ecco la Preghiera per la Beatificazione e Canonizzazione di Padre Emilio Colombo

11/02/2020 bassairpinia.it ATTUALITA', EVIDENZA, IRPINIA 0

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Preghiera per la Beatificazione e Canonizzazione del Servo di Dio P.D. Emilio M. Giovanni Colombo OSB
O TRINITÀ BEATA
CHE NELLA SCUOLA DEL SERVIZIO DIVINO,
SOTTO LO SGUARDO DELLA REGINA DI MONTEVERGINE,
HAI SUSCITATO IL SERVO DI DIO EMILIO MARIA COLOMBO,
PADRE SPIRITUALE E MODELLO DI UMILTÀ E CARITÀ MONASTICA NELLA POTENZA DELLO SPIRITO SANTO,
PER I MERITI DEL MISTERO PASQUALE DEL TUO CRISTO,
SUPPLICHEVOLE TI DOMANDO PER INTERCESSIONE DEL SERVO DI DIO QUESTA GRAZIA…. CHE ARDENTEMENTE DESIDERO.
(Tre Gloria al Padre)
Per grazie ricevute e informazioni:
postulazioneemiliocolombo@santuariodimontevergine.com

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