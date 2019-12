Forino (Av): Ecco la Seconda Edizione di “Pranziamo Insieme” organizzata dall’ Amministrazione Comunale ed Attivita’ Commerciali.

Si anima il Natale forinese, ed il folto cartellone natalizio inizia ad essere sempre piu’ variegato. Dei tanti appuntamenti, tra i piu’ onorevoli, certamente puo’ essere considerato il conviviale “Pranziamo Insieme”, organizzato dal Comune di Forino in collaborazione con le attivita’ commerciali locali. Un pranzo di Natale rivolto agli over 70; persone anziane del paese cuore ancora pulsante, specchio nobile dei nostri locali trascorsi. Tutto sara’ allestito presso la Palestra della Scuola” E. Botto Picella” dove alle ore 12,30 di domenica 22 dicembre, le persone che aderiranno , si ritroveranno per trascorrere in pace, fraternita’ , armonia un momento di felicita’. Merito all’ Amministrazione Comunale ed a tutte le attivita’ commerciali locali, per una iniziativa che racchiude al massimo il vero senso del Natale, e dei suoi statuari e reali valori, ancor piu’ quando rivolti verso i nostri cari anziani , tesoro inestimabile della nostra societa’. Daniele Biondi

adsense – Responsive – Post Articolo