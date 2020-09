Forino (Av). Elezioni Regionali vittoria del Centro Sinistra, sfacelo Centro Destra si salva solo Aufiero

Vittoria di grosse proporzioni per il Centro Sinistra a Forino in questa tornata elettorale per il rinnovo del Consiglio Regionale. Quasi l’ 84% dei forinesi ha preferito De Luca Presidente, anziché Caldoro che sprofonda al 9.32% seguito da un misero 4% del Movimento 5 Stelle. In questo nuovo scenario, grossa affermazione politica per il Centro Sinistra l’ha avuta Alaia, Primo fra i votati con 217 preferenze, seguito a ruota da Petrarca 197 preferenze, Rosato 171 preferenze e Livio Petitto 142 preferenze. Nello scenario da” Profondo Rosso” del Centro Destra unico a salvare l’ onore delle armi, il candidato di Forza Italia Tonino Aufiero il più votato tra le sue fila con 28 preferenze. Daniele Biondi

adsense – Responsive – Post Articolo