Forino (Av): Emergenza Coronavirus rinviata la Chiusura del Carnevale Forinese

Viste le misure urgenti adottate dalla Regione Campania di sospensione delle attività didattiche, il crescere dei casi di positività in Regione e le raccomandazioni di evitare assembramenti il Sindaco di Forino Dott. Antonio Olivieri, in comunione di intenti anche con altri Sindaci Irpini ha deciso di sospendere gli eventi del weekend e, di conseguenza, l’evento del Carnevale in programma per sabato 29 febbraio a Forino. Lo stesso al momento è stato rinviato a sabato 7 marzo 2020 nella speranza che il quadro generale migliori. Staremo a vedere con un grosso auspicio che tutto si risolvi nel breve tempo possibile. Daniele Biondi

