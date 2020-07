Forino (Av). Ennesimo disservizio idrico, paese sempiterno ostaggio della mancanza di acqua in questa sciagurata estate

Sembra davvero un paradosso quello che in questi giorni, sta “flagellando” tutta Forino, ma in special modo i rioni Palazza, Mogliano e Peschiera ; l’emergenza della mancanza acqua nella terra dell’acqua. Proprio oggi in ordine di tempo l’ultimo episodio, con stacco dell’oro blu gìa a partire dalle ore 17.00. Cittadini davvero inviperiti per una situazione che rasenta l’assurdo e che sta creando problematiche sanitarie e di vivibilita’. Ogni giorno ormai Forino ha l’interruzione del pubblico ed essenziale servizio, e tutto questo già dal mese di giugno a giorni alterni, ed ora ormai tutti i giorni. Qua ora non si tratta di prendere posizioni in merito, ma ognuno è giusto che sia assuma le proprie responsabilità morali, sanitarie, giuridiche soprattutto l’ente erogatore del servizio, quanto gli organi comunali preposti. Ora davvero si è raggiunto l’apice della sopportazione come giustamente ha riferito qualche tediato cittadino, visto che purtroppo, il paese è preda stabile di penuria e mancanza di acqua, con gravi difficoltà soprattutto per famiglie con bimbi piccoli ed anziani . Ma le bollette, si quelle ai pubblicani ed ai signori dell’ente erogatore, vanno servite sul banco delle poste italiane , belle, precise e puntuali. Ed intanto, con tanta mortificazione nel cuore, al povero cittadino non rimane solo constatare che Forino paese dell’acqua sembra essere diventato KELIBIA nel deserto del Sarah. Daniele Biondi

adsense – Responsive – Post Articolo