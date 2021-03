Forino (Av): Felice giorno per la Città dei Sette Colli. Il Sindaco Olivieri comunica 20 guarigioni dal covid

“Cari Concittadini, oggi buone notizie si evincono dal bollettino riguardante la situazione epidemiologica nel Comune di Forino.

Ben 20 guarigioni sono state comunicate ufficialmente facendo così concludere questa brutta disavventura.

Una, invece, la nuova positività registrata oggi, già in isolamento da diversi giorni in quanto convivente con precedenti positività. Si abbassa, così, il numero totale degli attuali positivi a 59.

Il dato ci fa ben sperare ma assolutamente non dobbiamo abbassare la guardia.”

