Forino (Av): Festa in onore di San Paolo della Croce 13-14-15-16 Maggio. Ecco il programma Religioso e Civile

Forino festeggia il fondatore dell’ Ordine dei Passionisti San Paolo della Croce. Un fitto programma sia religioso e Civile arricchirà i giorni 13-14-15-16 Maggio c. A. Ecco i dettagli: PROGRAMMA RELIGIOSO 13 – 14 Maggio

TRIDUO IN ONORE DI SAN PAOLO DELLA CROCE – CONVENTO dei PASSIONISTI (ALL’APERTO)

• Ore 20,00: S. Rosario e Preghiera al Santo • Ore 20,30: S. Messa

Venerdì 14 Maggio

• Ore 20,00: S. Rosario e Preghiera al Santo • Ore 20,30: S. Messa e Transito di S. Paolo della Croce

Sabato 15 Maggio

• Ore 20,00: S. Rosario e Preghiera al Santo

• Ore 20,30: Solenne Celebrazione presieduta da S.E. Mons. Arturo Aiello

con l’amministrazione del Sacramento della Cresima

• Omaggio al Santo da parte della Banda “Città di Forino” diretta dal M° Giuseppina De Filippis

Domenica 16 Maggio

SOLENNITA’ DI SAN PAOLO DELLA CROCE

• Ore 9,00 – 10.30 – 11.30 – 19.00: Sante Messe al Convento (le celebrazioni saranno esclusivamente al Convento ed all’aperto)

La parola di Dio sarà spezzata da P. Josè Gregorio Duarte Valente, Missionario Passionista

e nei giorni del triduo saranno visitati i malati della Parrocchia. PROGRAMMA CIVILE Giovedì 13 Maggio

• Ore 19.45 Convegno – Presentazione delle attività sociali della Parrocchia per il tempo post-covid:

Progetto Caritas Ascolto Psicologico – Soggiorno Estivo Disabili e Anziani over 65 – Grest 2021

Sabato 15 Maggio

• Ore 21.30 Omaggio Pirotecnico al Santo

Domenica 16 Maggio

• Presentazione della Squadra Parrocchiale di Calcio a 5 “The Power of Pink” in onore della presenzione contro il tumore al seno

Sponsor AMDOS – Dott. Carlo Iannace

• Al termine della S. Messa serale distribuzione dei Gelati a tutti i partecipanti.

