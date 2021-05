Forino (Av). Finalmente in esercizio il nuovo serbatoio Idrico Comunale. Il Sindaco Olivieri: “Oggi per Forino è un grande giorno”

“Nell’amministrare esistono dei giorni da ricordare. Sicuramente oggi è uno di quelli. Con grande piacere posso, finalmente, annunciare alla Cittadinanza tutta che è stato messo in esercizio il nuovo serbatoio idrico del Comune di Forino, che va ad aggiungersi a quello già esistente. Da oggi in poi, Forino ha in funzione due serbatoi triplicando, così, l’accumulo di acqua a disposizione per la Comunità Forinese. La rete idrica comunale è stata suddivisa in due parti: la parte alta del Paese sarà servita dal nuovo serbatoio, la parte bassa da quello preesistente.

Portiamo al termine una “battaglia” dura e lunga, tutt’altro che facile, impegnativa e non poco, in quanto l’idea progettuale messa in campo e poi realizzata diversi anni fa ha riscontrato tutta una serie di limiti e malfunzionamenti che hanno letteralmente impedito l’utilizzo dell’opera.

È solo grazie alla caparbietà di Questa l’Amministrazione e alla sinergia avuta con Alto Calore Servizi che siamo riusciti a superare difficoltà e problematiche che per anni hanno fatto sì che l’infrastruttura non entrasse mai in funzione a causa di errori a cui abbiamo dovuto sopperire costantemente.

Un grazie a quanti hanno lavorato per questo importante traguardo raggiunto che consentirà, in particolar modo nelle zone medio alte del Paese, di attenuare gli enormi disagi che i Cittadini di Forino patiscono per le problematiche legate a problemi di livello e pressione nel serbatoio. Nei prossimi giorni, insieme ad Alto Calore, monitoreremo la situazione, al fine di poter migliorare ulteriormente il servizio. Forino avanti tutta.” Dott Antonio Olivieri Sindaco di Forino

